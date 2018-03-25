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18:24 25.03.2018

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала воскресенья по состоянию на 18:00 совершили 19 обстрелов, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении", сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В частности из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов боевики обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям ВСУ в районе Верхнеторецкого.

Кроме того из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.

На луганском направлении сохранялась тишина.

"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", – отметили в штабе АТО.

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Интерфакс-Украина
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