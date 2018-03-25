Тысячи румын, в том числе экс-президент Бэсеску, приехали в Кишинев на массовую акцию сторонников объединения двух стран

В воскресенье в Кишиневе проходит массовая манифестация, посвященная 100-летию объединения Молдовы с Румынией. Ее организаторами стали Блок национального единства, движение "Действие 2012", организация "Unireа", а также ряд партий, выступающих за объединение Молдовы с Румынией.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, митинг на площади Великого Национального собрания начался с исполнения гимнов Молдовы и Румынии, после чего фольклорный ансамбль исполнил патриотические румынские песни.

Председатель организации Unirea-ODIP Влад Билецки приветствовал собравшихся, призвав снять границу на реке Прут. Он сообщил, что в апреле сторонники объединения Молдовы с Румынией проведут своеобразный референдум.

"Мы будем ходить из дома в дом, от двери к двери, каждого будем спрашивать - поддерживает ли он объединение. Мы уверены, что объединение состоится, нас много, мы едины", - заявил В.Билецки.

Лидер Блока национального единства Ион Лященко напомнил, что более 130 населенных пунктов Молдовы уже приняли решение об объединении - местные органы власти утвердили соответствующие декларации.

"Это уже почти 20 процентов населенных пунктов Молдовы. Мы пойдем дальше, мы добьемся объединения. У Румынии никогда не было границы на Пруте, и ее не должно быть", - считает И.Лященко.

Участники манифестации скандируют "Unire!" (Объединение!), "Unitate!" (Единство), "Romania!", "Долой границу на Пруте!".

Движение транспорта в центре Кишинева заблокировано. Центральная площадь молдавской столицы заполнена манифестантами. Организаторы акции говорят о том, что "на площади собралось десятки тысяч унионистов, а еще сотни тысяч, миллионы румын на двух берегах Прута готовы поддержать их". По оценкам полиции, на площади собралось 20-30 тысяч манифестантов. Все они держат флаги Молдовы и Румынии, а также флаги в цвета румынского триколора с надписями названий населенных пунктов, принявших Декларации об объединении. Перед сценой, по всей длине площади лежит флаг Румынии длиной в несколько сотен метров.

В манифестации также участвуют представители политических партий, выступающих за объединение Молдовы с Румынией. Кроме флагов Румынии, они держат и партийные флаги.

Для участия в митинге приехало несколько тысяч жителей Румынии, а также бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который будет выступать в конце митинга.

За манифестацией наблюдают несколько сот полицейских, которые не вмешиваются в действия манифестантов. Манифестация проходит мирно и без эксцессов.

Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон призвал граждан страны не участвовать в мероприятиях, посвященных 100-летию объединения Молдовы с Румынией, намеченных на предстоящие выходные. На этой неделе он написал на своей странице в facebook, что "существуют сигналы о том, что намеченное на воскресенье собрание может иметь провокационный и жестокий характер". В связи с этим президент призвал "всех людей доброй воли", педагогов и родителей не участвовать самим и не допустить участия детей в этих мероприятиях. Президент также призвал правоохранительные органы "выполнять свои обязанности и препятствовать любой эскалации уличных эмоций".

Он заявил, что в ближайшие дни или недели объявит о создании Национального фронта против объединения с Румынией

В начале года сторонники объединения Молдовы с Румынией развернули кампанию, в рамках которой местные органы власти различных населенных пунктов подписывают Декларации в поддержку объединения с Румынией. До настоящего времени такие декларации подписали более 130 населенных пунктов Молдовы.

В ответ И.Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны. В документах осуждается также декларации об объединении с Румынией, принятые в ряде сел республики. До настоящего времени около 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности.