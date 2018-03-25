События

12:49 25.03.2018

В Цюрихе умерла победительница первого "Евровидения"

Победительница первого конкурса "Евровидение" в Лугано, швейцарская певица Лиз Ассия, умерла в субботу, 24 марта, в Цюрихе, сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса.

Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассия, известность которой принесла победа в первом международном песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году с композицией "Refrain", умерла в возрасте 94 лет в одной из больниц швейцарского города.

Лиз Ассия – творческий псевдоним певицы. Она родилась в 1924 году в коммуне Рупперсвиль на севере Швейцарии под именем Роза-Мина Шерер. Свою сценическую карьеру она начала в качестве танцовщицы, а с 1940 года стала выступать еще и как певица. После окончания Второй мировой войны уехала на свои первые зарубежные гастроли в Париж.

Победа на "Евровидении" стала крупнейшим успехом в карьере Лиз Ассии и принесла ей известность. После этого певица представляла Швейцарию на международном конкурсе еще в 1957 (исполнила песню L'enfant que j'étais и заняла 8 место) и 1958 годах (выступала с композицией Giorgio и заняла 2 место). В дальнейшем ее часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи: в таком статусе, например, она посетила в 2012 году Баку. В 1950-е годы Лиз Ассиа снялась в нескольких фильмах.

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Интерфакс-Украина
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