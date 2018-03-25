События

11:44 25.03.2018

Боевики на Донбассе не перевели работу КПВВ на летнее время, предупреждают в Госпогранслужбе Украины

Боевики на Донбассе не перевели работу КПВВ на летнее время, предупреждают в Госпогранслужбе Украины

Боевики ОРДЛО не перевели часы на летнее время, как это сделала Украина в ночь c субботы на воскресенье, чем почти спровоцировали пробки на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), отмечают в Госпогранслужбе Украины.

"Со стороны ОРДЛО пропускные операции начались на час позже, чем со стороны Украины. В настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ нет, скорее всего, из-за выходного дня", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

В украинском погранведомстве призвали граждан учесть эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, a особенно с началом новой рабочей недели.

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Интерфакс-Украина
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