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10:50 25.03.2018

В отношении Facebook будут введены жесткие меры

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о "жестких мерах" в отношении компании Facebook в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями.

"Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо", - сказала В.Юрова в интервью германской газете "Бильд", опубликованном в воскресенье.

Она потребовала от руководства Facebook официальных разъяснений в связи со сложившейся ситуацией. "Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени (в результате скандала - ИФ) оказались затронуты европейские пользователи", - сказала она.

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия", - подчеркнула В.Юрова.

Скандал вокруг компании разгорелся в конце прошлой недели. Тогда Facebook заблокировал страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году. Однако представитель Cambridge Analytica заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.

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