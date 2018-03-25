События

08:04 25.03.2018

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)

В г.Хыров Старосамборского района Львовской области в трехэтажном здании гостиничного комплекса "Layar Palace" спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в субботу около 14:00, а 25 марта около 6:20 ликвидирован", – сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье утром.

Как отмечается, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади 3 тыс. 300 кв.м.

К тушению были привлечены 25 единиц техники, 103 человека личного состава Службы. Кроме того, три единицы техники и шестеро работников местной пожарной охраны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области

В Донецкой области полицейские задержали мошенника за кражу планшета

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

Бывшей сотруднице Харьковского метрополитена объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

Во Львовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

При пожаре в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело женщины и спасли мужчину - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Дальний беспилотник ВВС США провел 10-ти часовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Трамп выражает поддержку президенту Франции, подвергшейся атаке террориста

Власти Финляндии получили запрос на выдачу Пучдемона Испании

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет сухо и умеренно прохладно

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

На трассе Киев-Харьков близь Борисполя перекрывалось автодвижение из-за неизвестного предмета в пакете

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА