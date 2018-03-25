События

05:44 25.03.2018

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые через социальные сети распространяли антиукраинские материалы.

"Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований "Л/ДНР", – говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в субботу.

Кроме того, сотрудники СБ Украины зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

"Агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, представлялись сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", – добавили в ведомстве.

Правоохранители в ходе проведения санкционированных обысков обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, и средства связи для общения с российскими кураторами.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст.110 Уголовного кодекса Украины.

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