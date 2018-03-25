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04:37 25.03.2018

Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области

Правоохранители разоблачили коррупционную схему обогащения коммунального предприятия одного из районных центров области, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"24 марта прокуратурой Винницкой области совместно с управлением защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следственным управлением Главного правления Национальной полиции в области, прекращено коррупционную схему обогащения, которая существовала в коммунальном предприятии одного из районных центров области", – отметил А.Лысенко на своей странице в Фейсбук.

Он также подчеркнул, что "руководитель предприятия, в частности, войдя в преступный сговор со своим заместителем и подчиненным работником, требовали и получали неправомерную выгоду от ряда субъектов хозяйствования за предоставление возможности проводить подрядные работы и подписания актов об их выполнении. Суммы "коррупционных поборов" колебались в пределах 10-20 процентов от стоимости работ".

Как отмечается, после очередного получения неправомерной выгоды в сумме 36 тыс. грн преступную группу разоблачили, всех фигурантов по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 УК Украины задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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