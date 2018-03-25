События

01:34 25.03.2018

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

В Николаевской области Снигиревского района по подозрению в убийстве местного жителя правоохранители задержали его 55-летнего товарища, сообщила пресс-служба отдела коммуникации полиции Николаевской области.

"23 марта в Снигиревское отделение полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жителей одного из сел района, что в доме 55-летнего мужчины обнаружено тело его 56-летнего товарища", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что накануне вечером в результате пьяного дебоша хозяин дома решил доказать свою правоту с помощью физической силы, ударив второго мужчину в область носа несколько раз, после чего жертва упала на пол, где злоумышленник и нашел его на следующий день без признаков жизни. После этого правонарушитель попросил соседей вызвать полицию и скорую.

Следователи Снигиревского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины, а также сообщили о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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