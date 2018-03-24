События

20:51 24.03.2018

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову

В Минобороны планируют завершить строительство инфраструктурных объектов на "Широком лане" к осени 2018

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

Госслужащий Секретариата Кабмина разоблачен на взятке

На Киевщине зафиксирована вспышка кори и ветрянки

Профсоюзы и администрация "ArcelorMittal Кривой Рог" назначили конференцию трудового коллектива на одно время в разных местах

Порошенко: благодарю власти США за поддержку оборонного потенциала Украины и последовательную позицию надежного союзника

В зоне АТО в пятницу зафиксирован один обстрел боевиков, разрушены два дома и сарай

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп выражает поддержку президенту Франции, подвергшейся атаке террориста

Власти Финляндии получили запрос на выдачу Пучдемона Испании

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет сухо и умеренно прохладно

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

На трассе Киев-Харьков близь Борисполя перекрывалось автодвижение из-за неизвестного предмета в пакете

Сильный взрыв произошел в Александрии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА