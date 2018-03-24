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18:07 24.03.2018

Власти Финляндии получили запрос на выдачу Пучдемона Испании

Власти Финляндии получили запрос на выдачу Пучдемона Испании

Финские власти получили официальный запрос Испании на выдачу в рамках действия европейского ордера на арест экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Би-Би-Си.

К.Пучдемон с четверга находится на финской территории. Его адвокат заверил, что политик готов сотрудничать с финскими судебными властями и не считает, что за границей скрывается от испанского правосудия.

В пятницу сообщалось, что в Верховном суде Испании выдали европейский ордер на арест К.Пучдемона.

В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии К.Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях. В последние месяцы К.Пучдемон находился в Бельгии.

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