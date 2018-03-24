События

16:23 24.03.2018

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

В Киевском районе Одессы автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой, в результате ДТП два человека погибли, и один получил травмы.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Одесской области, Toyota столкнулась с электроопорой во время движения по ул.Дмитрия.

"В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 года рождения, которые находились на заднем сидении, погибли", - сказано в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Значительная часть центра Одессы обесточена из-за аварий

В Харькове произошло ДТП с участием 6 машин

Гидрометцентр пояснил причуну выпадения снега желтого цвета

Активисты "Свободы" проникли в гостиницу в центре Одессы, в отеле назвали происходящее захватом

Полиция демонтировала инженерные заграждения на участке автодороги под Мариуполем, где часто возникали ДТП

В Украине за 2 месяца произошло 13 случаев ДТП на железнодорожных путях

В Одессу запрещен въезд большегрузного транспорта

Детский лагерь "Виктория" закрыт, в суд направлено обвинение против двух должностных лиц ГСЧС

В одесском аэропорту задержан организатор преступной группировки

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет сухо и умеренно прохладно

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

На трассе Киев-Харьков близь Борисполя перекрывалось автодвижение из-за неизвестного предмета в пакете

Сильный взрыв произошел в Александрии

Во Львовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

При пожаре в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело женщины и спасли мужчину - ГСЧС

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА