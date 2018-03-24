Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения автомобиля со столбом в Одессе

В Киевском районе Одессы автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой, в результате ДТП два человека погибли, и один получил травмы.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Одесской области, Toyota столкнулась с электроопорой во время движения по ул.Дмитрия.

"В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 года рождения, которые находились на заднем сидении, погибли", - сказано в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.