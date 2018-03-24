События

15:39 24.03.2018

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

Гражданин Украины пытался тайно вывезти в РФ более 1 тыс. радиодеталей - Госпогранслужба

Пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками в пункте контроля "Хутор-Михайловский" во время проверки поезда "Кишинев-Москва" выявили попытку незаконного перемещения через границу радиодеталей.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне пограничный наряд во время осмотра одного из вагонов обнаружил в пассажирском купе пол постельным комплектом коробку, в которой находились более 1 тыс. единиц радиодеталей.

"Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас обнаруженные радиодетали изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

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Интерфакс-Украина
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