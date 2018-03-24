События

14:40 24.03.2018

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Орджоникидзевский районный суд г.Харькова назначил подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, на 11 апреля.

Как сообщается на официальном портале "Судебная власть Украины", слушать дело будет коллегия судей в составе Виктории Поповой, Елены Саркисян и Ольги Горчаковой.

Как сообщалось, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Н.Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

В Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

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