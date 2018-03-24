События

13:36 24.03.2018

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

Военный патруль обнаружил БПЛА над воинской частью в Харьковской области

В Харьковской области патруль Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружил над воинской частью беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как сообщает в субботу командование Воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Фейсбук, накануне вечером, 23 марта около 22:45, внутренний патруль воинской части выявил беспилотник, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территорией данного военного объекта.

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Командование Воздушных сил ВСУ просит граждан Украины воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей.

"Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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