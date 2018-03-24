На трассе Киев-Харьков близь Борисполя перекрывалось автодвижение из-за неизвестного предмета в пакете

В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев – Харьков временно перекрывали автомобильное движение из-за обнаруженного предмета в пакете, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

По словам Н.Жуковича, сообщение о минировании трассы Киев – Харьков близь Борисполя поступило правоохранителям 10:00 в субботу.

Движение транспорта на этом участке дороги было приостановлено.

"Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу". Движение восстановлено", - сказал Н.Жукович.

Какой именно предмет находился в пакете пока не известно