События

12:56 24.03.2018

Во Львовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Во Львовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Во Львовской области правоохранители задержали 44-летнего жителя Стрийского района по подозрению в двойном убийстве.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, накануне в одном из сел района нашли тела двоих юношей с ножевыми ранениями. Полиция установила, что покойным 22-летний молодой человек приехал в гости к своему деду вместе с 18-летним знакомым.

В ходе следствия полицейские выяснили, что к убийству причастен отец 22-летнего юноши. Его задержали. Что именно послужило поводом к убийству молодых людей, в полиции пока не сообщают.

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