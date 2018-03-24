События

12:52 24.03.2018

При пожаре в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело женщины и спасли мужчину - ГСЧС

При пожаре в Хмельницкой области спасатели обнаружили тело женщины и спасли мужчину - ГСЧС

В Хмельницкой области во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину и обнаружили бездыханное тело женщины

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Хмельницкой области, сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Речной в г.Городок поступил в службу спасения 24 марта в 4:49.

"На место вызова были направлены спасатели 39-й государственной пожарно-спасательной части. При осуществлении разведки и тушении пожара пожарные спасли 31-летнего мужчину и передали его работникам медицины катастроф", - сказано в сообщении.

Также при пожаре было обнаружено бездыханное тело 50-летней женщины.

Пожар площадью 20 кв. м работники ГСЧС локализовали в 4:55 и ликвидировали в 4:58.

Причина пожара устанавливается.

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