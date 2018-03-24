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12:50 24.03.2018

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена лично осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав арестованного народного депутата Надежды Савченко.

"Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко", - цитирует Л.Денисову пресс-служба уполномоченного по правам человека.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - заверила омбудсмен.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, но при этом применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога. В мотивировочной части определения судья отметил, что Н.Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.

Адвокат нардепа сообщил журналистам, что в понедельник защита намерена подавать апелляцию на избранную ей меру пресечения.

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