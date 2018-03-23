Самолеты НАТО провели разведку у рубежей РФ в районе Финского залива

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS ВВС Франции и командования НАТО, способные осуществлять разведку на сотни километров вглубь территории противника, один за другим в пятницу совершили длительные полеты у границ Ленинградской области, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, французский самолет E-3F Sentry AWACS с бортовым номером 201 и позывным FAF902, начиная с приблизительно с 14:00 мск, в течение почти двух часов совершал полет вблизи российских рубежей, выполняя задание над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива. При этом в определенные моменты самолет практически вплотную приближался к морской границе Ленинградской области с Эстонией в Финском заливе и на расстояние менее 30 км от ближайших российских островов, в частности острова Малый Тютерс.

После ухода французского самолета из этого района его сменил аналогичный AWACS командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Начиная приблизительно с 16:30 мск он также, встав в круг над северо-востоком Эстонии и Финским заливом, в течение более трех часов курсировал вблизи морских и сухопутных границ Ленинградской области в районе Финского залива.

Как сообщалось, в четверг американский стратегический разведывательный самолет RC-135W и натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS также провели многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, в том числе вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Кроме того, в четверг стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи побережья окупированного Крыма и Краснодарского края, а также вдоль линии разграничения на Донбассе.