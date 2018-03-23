Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение зачитал судья Евгений Сидоров в пятницу вечером после возвращения из совещательной комнаты, где провел 3 часа.

Е.Сидоров зачитывал текст соответствующего определения суда на протяжении часа. Столь продолжительное объявление решения суда об избрании меры пресечения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого дела "Савченко-Рубана": "историческая справка" (включающая статьи Конституции Украины, начало конфликта на Донбассе, объявление АТО в этом регионе, признание Верховной Радой "ДНР" террористической организацией) и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Н.Савченко в совершении ряда особо тяжких уголовных преступлений с перечислением большого массива собранных в рамках досудебного расследования фактов.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, но при этом применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога.

В мотивировочной части определения судья отметил, что Н.Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.

Как сообщил журналистам адвокат нардепа, в понедельник защита намерена подавать апелляцию на избранную меру ей пресечения.

Адвокат также проинформировал, что Н.Савченко будет содержаться под стражей в изоляторе СБУ в Киеве.

При этом советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук еще за 20 минут до окончания оглашения определения суда написал: "Государственные изменники, агенты российских спецслужб, террористы и пособники кровавых убийц украинских Воинов-Героев и мирных украинских граждан, должны сидеть в тюрьме! Если бы решение было иным, то это означало бы, что Украины как государства нет".

Он подчеркнул, что совокупность тяжелых статей Уголовного кодекса Украины, которые "с огромным массивом доказательств инкриминируются Н.Савченко", не предусматривают иного пресечения кроме содержания под стражей.

"Итак, все произошло, как могло произойти, с полным соблюдением всех законных, юридически-правовых и процессуальных норм", - добавил он.

Как сообщалось, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.