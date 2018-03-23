События

18:55 23.03.2018

В зоне АТО в пятницу зафиксирован один обстрел боевиков, разрушены два дома и сарай

В зоне АТО в пятницу зафиксирован один обстрел боевиков, разрушены два дома и сарай

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 совершили один обстрел, сообщили в штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

На донецком направлении с 120 мм минометов боевики обстреляли населенный пункт Авдеевка. "Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай", - сказано в сводке.

На луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками", - сообщили в штабе АТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АТО на Донбассе продолжится до восстановления госграниц Украины

Порошенко: На оккупированной территории Донбасса остаются $5 млрд активов банков и около 100 шахт

Оружие из зоны АТО перевозилось для определения его происхождения, - Савченко

МККК направил на Донбасс более 190 тонн стройматериалов

За минувшие сутки в зоне АТО поддерживается режим полного прекращения огня

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

С начала суток в зоне АТО было тихо

В зоне АТО в четверг боевики придерживались перемирия

Боевики на Донбассе в течение дня придерживались перемирия

В Украине на срочную службу в апреле-мае 2018 года призовут более 15 тысяч человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр обороны Украины и стратегический советник Канады обсудили реформирование украинского оборонного ведомства

Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области

Пограничники задержали активиста "Руха новых сил" Саакашвили при попытке контрабанды 100кг янтаря

Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Перуанский парламент принял отставку президента страны Кучински

В Солсбери полицейские забрали скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

Меркель призывает избежать "спирали торговых ограничений" между ЕС и США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА