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18:25 23.03.2018

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) подписали соглашение, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины.

"С министром МИД Франции Ле Дрианом подписали соглашение о закупке 55 современных вертолетов Airbus Helicopters. Вместе с нашими Mи-8, Airbus Helicopters – в рамках современного сервиса мобильной вертолетной службы будут выполнять задачи Нацполиции, ГСЧС, погранслужбы и Нацгвардии", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Twitter в пятницу.

Как сообщила пресс-служба МВД, Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году. Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

"Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины, за который мы взялись при поддержке президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана", - сказал А.Аваков.

Также министр отметил, что МВД тесно сотрудничает со своими французскими коллегами, в направлении борьбы с организованной преступностью и в вопросах взаимного признания водительских удостоверений.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Франция - надежный партнер Украины и поддерживает государство в борьбе против российского агрессора.

В свою очередь министр Европы и иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан заверил украинскую сторону, что официальный Париж готов поддерживать наше государство не только в вопросах реформ, но и в восстановлении мира.

"Также мы поддерживаем все реформы, которые проходят в вашей стране. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в любой сфере", - сказал Ж.-И. Ле Дриан.

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