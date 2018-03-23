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18:04 23.03.2018

Меркель призывает избежать "спирали торговых ограничений" между ЕС и США

Меркель призывает избежать "спирали торговых ограничений" между ЕС и США

Европейские страны продолжают выступать против протекционизма и негативно оценивают возможные последствия пошлин на импорт стали и алюминия, о введении которых ранее объявили США, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не хотим раскручивать спираль торговых ограничений (между ЕС и США - ИФ), поскольку это в итоге приведет к потерям для всех нас", - сказала германский канцлер, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы заинтересованы в честной многосторонней торговле и будем продолжать выступать против протекционизма", - добавила А.Меркель.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп подписал документ, откладывающий до 1 мая введение заградительных пошлин на сталь и алюминий из ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.

"Основанием для приостановки стали факторы, включая продолжающиеся обсуждения о мерах по снижению избыточных мощностей мирового производства стали и алюминия путем обращения к коренным причинам", - говорится в заявлении Белого дома.

Вашингтон предлагает странам из этого списка согласовать альтернативные меры ослабления "угрозы ухудшения национальной безопасности США". К 1 мая Д.Трамп примет решение о том, сохранить ли для этих стран исключения из пошлин. Евросоюз будет вести переговоры от лица всех стран-участниц блока.

В документе подчеркивается, что президент сохраняет право изменить пошлины, а его администрация продолжит внимательно отслеживать импорт стали и алюминия из стран, для которых действие пошлин временно приостановлено.

Таким образом, с 23 марта действие пошлин будет распространено лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.

Ранее президент США объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду. Другим союзным странам предлагалось направить запрос о переговорах.

Лидеры Евросоюза в четверг говорили о том, что рассчитывают на полное освобождение от пошлин.

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