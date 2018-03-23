События

17:12 23.03.2018

В Харькове произошло ДТП с участием 6 машин

В Харькове произошло ДТП с участием 6 машин

В Харькове в пятницу днем возле авторынка "Лоск" произошло ДТП с участием 6 машин, в результате которого никто не пострадал.

Как сообщает в пятницу пресс-служба патрульной полиции Харькова, по предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

"По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - сказано в сообщении.

На водителя DAF патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы, собранные патрульными, будут переданы на рассмотрение суда.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция демонтировала инженерные заграждения на участке автодороги под Мариуполем, где часто возникали ДТП

В Украине за 2 месяца произошло 13 случаев ДТП на железнодорожных путях

В Харькове пьяный водитель въехал в патрульный автомобиль, пострадали правоохранители

В Запорожье сошел с рельсов трамвай и перевернулся автобус

На Буковине в ДТП погибло 4 пенсионерки

Бездомный, спьяну угнавший маршрутку и попавший в ДТП в Харькове, получил 5 лет тюрьмы

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легковушки с последующим возгоранием на Днепропетровщине

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

В Киеве и Ровно во время несения службы были травмированы пятеро полицейских

Двое украинцев погибли, четверо попали в больницу вследствие ДТП в Польше

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ оштрафовал физлицо за получение контроля без разрешения над "Клубом сыра" и "Дубномолоко"

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

Меркель призывает избежать "спирали торговых ограничений" между ЕС и США

Сингапурский аэропорт Чанги остается лучшим в мире 6-й год подряд

НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива"

Франция и Германия не считают отзыв постпреда ЕС в РФ достаточным ответом в рамках "дела Скрипаля" - Меркель

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов "серой зоны" на Донбассе

Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА