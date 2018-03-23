События

17:10 23.03.2018

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

В субботу, 24 марта, движение транспорта по Северному и Южному мосту в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию КК "Киевавтодор".

"В частности, будет ограничено движение транспорта в эту субботу: с 10:00 до 16:00 - Северному (Московскому) мосту и мосту через р.Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города; с 14:00 до 20:00 – по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города", - поясняется в обнародованном в пятницу сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

В Киеве в субботу может выпасть до 17см снега, возможны сбои в движении транспорта – КГГА

В Киеве с субботы ожидается значительное похолодание

В Киеве троллейбусный маршрут № 7 будет продлен до станции метро "Площадь Льва Толстого"

КГГА выдала лицензию на производство и поставку тепла компании из группы "Мисто для людей"

Представители China Railway International Group готовы инвестировать в быстрореализуемые инфраструктурные проекты Киева

В Киеве школы смогут приостанавливать учебный процесс, если болеет более 20% учеников

В Киеве в ближайшие три дня ожидается дождь и мокрый снег, ветер

В воскресенье в Киеве небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах – гололедица

Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничен

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ оштрафовал физлицо за получение контроля без разрешения над "Клубом сыра" и "Дубномолоко"

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 55 вертолетов Airbus Helicopters

Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

Меркель призывает избежать "спирали торговых ограничений" между ЕС и США

Сингапурский аэропорт Чанги остается лучшим в мире 6-й год подряд

НАБУ проводит обыск в банке "Финансовая инициатива"

В Харькове произошло ДТП с участием 6 машин

Франция и Германия не считают отзыв постпреда ЕС в РФ достаточным ответом в рамках "дела Скрипаля" - Меркель

В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов "серой зоны" на Донбассе

Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА