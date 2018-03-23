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16:42 23.03.2018

Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

Глава МВД Франции Жерар Коллон подтвердил в пятницу в своем "Твиттере" информацию о том, что террорист, захвативший заложников в супермаркете в Требе, ликвидирован.

"Его застрелили", - написал Ж.Коллон.

Также Ж.Коллон, выступая перед журналистами, подтвердил, что нападавший действовал в одиночку. Ему было 26 лет, его звали Редуан Лакдим. Он был известен правоохранительным органам за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший нападение - выходец из Марокко. Во Франции он проживал в Каркасоне на юге страны.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Согласно последним данным, он убил трех человек, еще трое получили ранения.

Портал SITE, отслеживающий действия террористической группировки ИГ (запрещена в России - ИФ), объявил, что ИГ взяла на себя ответственность за атаку, назвав нападавшего своим "солдатом".

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Интерфакс-Украина
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