Премьер Эстонии заявил о возможности высылки российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Эстония рассматривает различные возможности ответить на совершенное в английском Солсбери нападение с применением нервнопаралитического газа, одна из них - высылка российских дипломатов, заявил в пятницу премьер-министр страны Юри Ратас.

"Я уже ранее отказался от предложения в мае посетить Россию, где я собирался принять участие в праздновании столетия Эстонии. Дальнейшие решения мы должны основательно обсудить. В начале следующей недели определенная ясность появится и в этом вопросе. Один из возможных дополнительных шагов - это высылка из страны российских дипломатов", - сказал Ю.Ратас, чьи слова приводит агентство BNS со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Конечно, мы ведем постоянный обмен информацией с Великобританией и продолжаем надеяться, что Москва будет всесторонне сотрудничать с Лондоном", - подчеркнул премьер.

По его словам, Эстония решительно осуждает совершенное в Великобритании нападение с применением отравляющего газа. "Это нападение грубо нарушает международное право и порядок", - подчеркнул премьер.

Ю.Ратас добавил, что накануне лидеры Европейского союза единодушно согласились с оценкой Великобритании, согласно которой за атакой с использованием нервнопаралитического газа с очень большой вероятностью стоит Россия. Коллеги, по его словам, пообещали всестороннюю поддержку в расследовании премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, чтобы выяснить все детали атаки и согласовать дальнейшие действия.

Министерство иностранных дел Эстонии сделает правительству предложение установить запрет на въезд 49 лицам, входящим в так называемый список Магнитского.

Лидеры государств и правительств в ходе заседания Совета ЕС обсудили также политику в области внешней торговли и пошлины США на сталь и алюминий.

По словам Ю.Ратаса, решение США окажет влияние на всю мировую торговлю. "В настоящее время введение пошлин для Европейского союза временно приостановлено, и продолжаются переговоры по поиску справедливого решения. От системы торговли, действующей по единым правилам, выиграли бы как европейские, так и американские предприятия", - сказал премьер.

Пресс-служба правительства напомнила, что в воскресенье, 25 марта, исполнится 25 лет единому внутреннему рынку Европейского союза. Благодаря единому внутреннему рынку и политике в области внешней торговли выросли как экономика Европейского союза, так и международных охват предприятий Европейского союза, очень многие рабочие места как в Европе в целом, так и в Эстонии связаны с открытой и действующей по согласованным правилам мировой экономикой.

В пятницу утром главы государств и правительств ЕС получили обзор переговоров по Брекзиту. "Мишель Барнье и его команда проделали достойную благодарности работу. И хотя ничего не решено до тех пор, пока все не решено, хорошо, что мы можем продолжать процесс переговоров и обсуждать наше будущее сотрудничество как в сфере экономики, так и внешней политики и политики безопасности. Я надеюсь, что нас и в будущем будут связывать очень хорошие и близкие отношения", - сказал Ю.Ратас.