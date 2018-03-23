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16:41 23.03.2018

ФРГ и Франция намерены принять скоординированные ответные меры в связи с "делом Скрипаля"

ФРГ и Франция намерены принять скоординированные ответные меры в связи с "делом Скрипаля"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран-членов Евросоюза ряд доказательств того, что Россия действительно причастна к отравлению в Солбсери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Тереза Мэй представила нам определенные доказательства (российского следа в "деле Скрипаля" - ИФ)", - сказала германский канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам А.Меркель, Германия и Франция планируют обсудить скоординированный ответ на действия России.

"Германия и Франция будут обсуждать наравне с остальными союзниками ответные шаги и принимать решение (в рамках реакции по "делу Скрипаля - ИФ)", - добавила она.

В свою очередь, Э.Макрон заявил, что отравление С.Скрипаля - это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшем времени объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление Т.Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает.

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Интерфакс-Украина
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