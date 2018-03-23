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16:22 23.03.2018

Министерство ветеранов заработает в полную силу в январе 2019 года – Третьяков

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявляет, что полноценная работа Министерства по делам ветеранов начнется в январе 2019 года, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Вчера Кабинет министров, во исполнение постановления Верховной Рады от 27 февраля, начал создание Министерства по делам ветеранов. Заявлено, что этот процесс будет длиться месяц. Если не будем сбавлять темп и будем придерживаться установленных временных сроков, то уже в январе 2019 года Министерство по делам ветеранов заработает на полную силу", - сказал А.Третьяков в комментарии журналистам.

"Но при этом, хочу отметить - процесс создания министерства должен быть прозрачным и открытым. А вновь созданное министерство - эффективным и дееспособным", - добавил глава профильного парламентского комитета.

По словам парламентария, создание этого ведомства будет происходить на базе Государственной службы по делам ветеранов, и заберет функции защиты ветеранов - а их сегодня насчитывается более 20 - у других служб и министерств.

Он отметил, что основное задание этого ведомства - социальная защита ветеранов и участников боевых действий. "Это будет то место, куда, обращаясь, ветеран получит все должное, по закону. Конечно, должны увеличивать размер материальных выплат, также должны больше заботиться о семьях погибших, сверхважно взять под государственную защиту захоронения военных и надзор над могилами солдат. Не менее актуальным является правильное воспитание молодого поколения с уважением и почетом к людям в погонах. Как видите, работы непочатый край. Выход вижу один: "засучить рукава" и всем вместе работать", - отметил А.Третьяков.

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