События

16:09 23.03.2018

НАПК проверит е-декларации за 2015 год замглавы АП Филатова и военного прокурора сил АТО Кулика

НАПК проверит е-декларации за 2015 год замглавы АП Филатова и военного прокурора сил АТО Кулика

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет полную проверку электронных деклараций за 2015 и 2016 годы еще 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Соответствующие решения были приняты на заседании НАПК в пятницу, сообщает пресс-служба Нацагентства.

Среди субъектов декларирования, в отношении которых проведут проверку: замглавы администрации президента Алексей Филатов (декларация за 2015 год), судья Высшего административного суда Украины Олег Голяшкин (декларации за 2015 и 2016 годы), военный прокурор сил антитеррористической операции Константин Кулик (декларация за 2015 год).

Кроме того, проверят декларации за 2015 и 2016 годы руководителя первого подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Андрея Калужинского и ряда других декларантов.

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