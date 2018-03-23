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15:50 23.03.2018

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете США

Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете США

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он может наложить вето на законопроект о бюджете, принятый накануне Конгрессом США.

Трамп выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

"Я рассматриваю возможность вето по законопроекту о бюджете, основываясь на том факте, что более 800 тыс. участников DACA были полностью забыты демократами (их даже не упомянули в законопроекте), а стена на границе, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, финансируется не полностью", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американский Сенат в ночь на пятницу одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год. Ранее в четверг законопроект поддержала Палата представителей.

Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.

При этом законопроект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.

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