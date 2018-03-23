События

15:36 23.03.2018

Погоду в Украине будет определять антициклон

Погоду в Украине будет определять антициклон

В ближайшие сутки, 24 марта, погоду в большинстве областей Украины будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью, лишь юго-восточной части - атмосферные фронты; температурный фон кардинально не изменится и останется ниже климатической нормы для этого периода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью, утром ожидается мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега. Днем - без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму небольшой дождь, температура ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью 6-11° мороза, в северных областях местами 12-15° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье 4-9° тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,3 градусов тепла в 1913 году, а самая низкая ночью на отметке 13,1 градусов мороза в 1952 году.

В воскресенье, 25 марта, в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-9°, на севере Левобережья и в Карпатах местами 10-13° мороза; днём 1-6° тепла, на Закарпатье 5-10°.

В Киеве - без осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.

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Интерфакс-Украина
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