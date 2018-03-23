ЕСПЧ примет решение по жалобе экс-главы налоговой в Харьковской области Денисюка до конца 2018 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отнес к приоритетным жалобу экс-главы Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка, подозреваемого по делу о "налоговых площадках".

"Европейский суд по правам человека определил приоритет при рассмотрении жалобы Денисюка. Это значит, что она будет рассмотрена в кратчайшие для Европейского суда сроки – в течение года, не более. Думаю, до конца 18-го года мы получим какое-то решение", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат С.Денисюка Алексей Стовба.

Он сообщил, что жалоба подана на нарушение ст.3 Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток).

"Главный акцент был сделан на том, что Денисюк находится в изоляторе временного содержания, в котором по закону человек не может находиться более 3 суток. В связи с этим ему не может быть оказана надлежащая медицинская помощь, которая должна быть оказана по заключению экспертизы (у С.Денисюка диагностированы ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, хронический бронхит, трахеобронхиальная дистония – ИФ)", - рассказал А.Стовба.

По его словам, в жалобе его подзащитный указывает, что был задержан и содержится под стражей "без каких-либо доказательств его вины".

Говоря о сроках передачи в суд дела о "налоговых ямах", А.Стовба спрогнозировал, что это произойдет не раньше, чем через несколько месяцев.

"Объявлено об окончании досудебного следствия. 28 марта нам предъявят все материалы, которые они собрали. Когда мы со всем ознакомимся, подадим ходатайства, только после этого дело будет передано. По делу большое количество обвиняемых, у каждого несколько адвокатов, общее количество томов достигает тысячи. Я думаю, что это еще несколько месяцев. До передачи дела в суд еще достаточно далеко", - сказал А.Стовба.

Как указано на сайте ЕСПЧ, по жалобе С.Денисюка начата коммуникация с правительством Украины.

Как сообщалось, 24 мая 2017 года правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

25 мая 2017 года Печерский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения задержанному фигуранту дела о налоговых площадках - экс-главе Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 млн 320 грн.

С.Денисюку инкриминируется, что он в период с июля по декабрь 2011 года, будучи главой ГНА в Харьковской области, в составе созданной и организованной Виктором Янковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств путем безосновательного декларирования "программными" предприятиями – т.н.налоговыми ямами налоговых обязательств по НДС, которые привели к незаконному использованию налогового кредита. В результате непоступления налогов убытки государства, по данным следствия, составляют более 308 млн грн.