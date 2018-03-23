Порошенко представил активу Волынской области нового руководителя

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Волынской областной государственной администрации Александра Савченко активу области.

"Новый глава областной государственной администрации Александр Савченко. Я его знаю, думаю, что лет 18. Это профессиональный, решительный… очень грамотный, очень одаренный… Сейчас имеет задание поддержать все те тенденции, которые были начаты господином Владимиром (Гунчиком – ИФ)", - сказал П.Порошенко на совещании с активом области в Луцке в пятницу.

Президент пожелал А.Савченко плодотворных результатов для людей и для Волынской области.

Глава государства сообщил, что предыдущий глава области Владимир Гунчик "получил предложение перейти на другую интересную работу".

В ходе совещания был зачитан указ президента Украины о назначении А.Савченко на должность главы Волынской областной госадминистрации.