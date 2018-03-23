События

15:22 23.03.2018

Порошенко представил активу Волынской области нового руководителя

Порошенко представил активу Волынской области нового руководителя

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Волынской областной государственной администрации Александра Савченко активу области.

"Новый глава областной государственной администрации Александр Савченко. Я его знаю, думаю, что лет 18. Это профессиональный, решительный… очень грамотный, очень одаренный… Сейчас имеет задание поддержать все те тенденции, которые были начаты господином Владимиром (Гунчиком – ИФ)", - сказал П.Порошенко на совещании с активом области в Луцке в пятницу.

Президент пожелал А.Савченко плодотворных результатов для людей и для Волынской области.

Глава государства сообщил, что предыдущий глава области Владимир Гунчик "получил предложение перейти на другую интересную работу".

В ходе совещания был зачитан указ президента Украины о назначении А.Савченко на должность главы Волынской областной госадминистрации.

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