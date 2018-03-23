События

15:14 23.03.2018

Напавший на супермаркет в Требе оказался выходцем из Марокко

Напавший на супермаркет в Требе оказался выходцем из Марокко

Человек, напавший на полицейских на юге Франции и захвативший заложников в супермаркете в населенном пункте Треб, был выходцем из Марокко, передают в пятницу французские СМИ.

Этот человек был также известен правоохранительным органам, отмечают СМИ.

Кроме того, по данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Ранее власти Треба заявили, что человек, захвативший заложников в супермаркете, убит. Тем не менее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил в "Твиттере", что операция еще не завершена.

По предварительным данным, в результате нападения погибли два человека, еще более 10 человек получили ранения.

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Интерфакс-Украина
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