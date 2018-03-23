События

14:33 23.03.2018

Савченко отказывается предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы

Савченко отказывается предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы

Народный депутат Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

"Я отказалась от аудио идентификации, потому что мой голос звучит где угодно. И я отказалась от сдачи молекулярных образцов: у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила, потрудитесь их взять сами", - сказала она с ходе заседания Шевченковского райсуда Киева по избранию ей меры пресечения в пятницу.

В зале заседания представитель обвинения сообщил, что Н.Савченко было предложено предоставить образцы для ДНК-экспертизы, чтобы, в частности, подтвердить принадлежность ей мобильного телефона, фигурирующего в расследовании.

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