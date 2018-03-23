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14:20 23.03.2018

Операция во французском Требе продолжается, задействованы три вертолета

Операция во французском Требе продолжается, задействованы три вертолета

Стражи порядка продолжают операцию в населенном пункте Треб на юге Франции, где ранее в пятницу произошел захват заложников в супермаркете, сообщают местные СМИ.

По их данным, в операции принимают участие сотрудники нескольких подразделений полиции, а также антитеррористического подразделения французской жандармерии.

Кроме того, в операции задействованы три вертолета.

Информацию о том, что операция пока еще не завершена, подтвердил в своем "Твиттере" премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

В Елисейском дворце в свою очередь отметили, что президент Франции Эмманюэль Макрон следит за ситуацией и получает всю последнюю информацию.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек захватил заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб. По некоторым данным, в результате этого нападения два человека погибли и два ранены.

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Интерфакс-Украина
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