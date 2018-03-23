Гидрометцентр пояснил причуну выпадения снега желтого цвета

В Украинском гидрометцентре пояснили, что желтоватый цвет снега, который выпал на юге Одесской области, является следствием перемещения пылевого облака с севера Африки.

"За минувшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтоватого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км с районов северной Африки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Фейсбуке в пятницу.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями с изображением снега песочного оттенка.

Ранее пользователи соцсетей выложили фотографии со снегом желтого и розового цвета, который выпал в ряде населенных пунктов на юге Одесской области.

Мэр г.Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал А.Абрамченко, добавив, что выводы Одесского лабораторного центра будут позже.