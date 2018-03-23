События

12:40 23.03.2018

Почти 60% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс до границы с РФ

Почти 60% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс до границы с РФ

Около 60% украинцев поддерживают инициативу размещения миротворческой миссии ООН на всей территории ОРДЛО, вплоть до границы с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) "София".

"Большинство опрошенных граждан (55,5%) считают приемлемым предложение разместить миротворческие силы ООН на линии столкновения воюющих сторон, чтобы обеспечить прекращение огня; рассматривают как неприемлемое – 28,4%, затруднились ответить - 16,1%", - сказал руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный запрос на обновление власти" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил: "Еще больше граждан поддерживают размещение миротворческих сил ООН на всей оккупированной территории (Донбасса – ИФ), вплоть до границы с Россией, чтобы обеспечить полное прекращение боевых действий и разоружение боевиков. Эту линию считают приемлемой 59,9% опрошенных".

Согласно опросу, данное предложение считают неприемлемым 24,1%, затруднились ответить 16,0%.

В то же время, согласно результатам социсследования, население достаточно сдержанно относится к предложению ввести на территорию ОРДЛО временную администрацию ООН при поддержке миротворческих сил для недопущения гуманитарного кризиса, обеспечения правопорядка и проведения выборов в местные органы власти. Данное положение поддерживают 47,7%, считают его неприемлемым 30,5%, затруднились ответить 21,8%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более половины родственников погибших в АТО считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией

80% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной

Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса

Украинцы за вступление в НАТО как залог гарантирования безопасности для страны – опрос

Украинцы склонны считать, что конфликт на Донбассе следует решать политико-дипломатическим путем

Большинство украинцев считает провальной борьбу с коррупцией в Украине – опрос

Половина американцев считают, что Трампу стоит оставить пост президента из-за обвинений в домогательствах

Граждане США пессимистично относятся к президентству Трампа - данные опроса

В Украине в 2017 увеличилось количество тех, кто признает Голодомор геноцидом украинского народа

Работодателей вынуждают давать взятки

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношение к институтам госвласти в Украине находится на грани "социологического SOS"

С начала войны на Донбассе погибли 2 тыс 383 украинских военных

Савченко в суде объявила голодовку

Украина намерена покупать вертолеты у Франции

Оружие из зоны АТО перевозилось для определения его происхождения, - Савченко

На Харьковщине задержана главный архитектор города

В Киеве маршрутка въехала в троллейбус, пострадали трое пассажиров

В Харьковском горсовете проводятся обыски

В Николаеве разоблачена группировка во главе с начальником отдела горсовета, которая около 10 лет занималась незаконной переправкой людей за границу

Нацполиция проводит выемку документов в админздании завода "АТЕК"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА