С начала войны на Донбассе погибли 2 тыс 383 украинских военных

За четыре года военной агрессии на Донбассе погибли 2 тыс 383 украинских военнослужащих, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных дела Латвийской Республики Андрейсем Пилдеговичсем.

"Политик проинформировала, что за 4 года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей погибли более 10 тысяч человек, среди них 2 тысячи 383 украинских военнослужащих", - цитирует ее пресс-служба парламента в сообщении, опубликованном на сайте Верховной Рады в пятницу.

И.Геращенко проинформировала госсекретаря МИД Латвии о поточной ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации на Донбассе. Она отметила, что объявленное 5 марта "весеннее перемирие" снизило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.

Первый вице-спикер заявила, что Украина рассчитывает, что на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы военная агрессия РФ на Донбассе, а также нарушение ею прав человека в оккупированном Крыму станет основным предметом дискуссии.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с имплементацией реформ в Украине.

Как сообщалось, 5 марта И.Геращенко сообщила, что количество погибших украинских военнослужащих с начала военных действий на Донбассе составляет 2 тыс 378 человек.