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10:58 23.03.2018

Приход Ryanair в Украину это знак качества для инвестклимата - Порошенко

Приход Ryanair в Украину это знак качества для инвестклимата - Порошенко

Приход в Украину ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair является знаком качества для инвестиционного климата страны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Приход Ryanair - это знак качества инвестиционного климата, условий для конкуренции. Я очень мечтал об этом, когда 11 июня 2017 года мы открывали символическую дверь в Европу вводя безвизовый режим. Авиабилеты должны быть доступны для большинства украинских граждан", - заявил он в ходе брифинга в аэропорту "Борисполь" в пятницу.

Президент добавил, что средняя стоимость билета для украинских граждан будет ниже EUR40 евро.

"Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - добавил гшлава государства.

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Интерфакс-Украина
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