События

10:48 23.03.2018

СБУ предотвратила незаконное присвоение элеватора ГПЗКУ за 60 млн грн

СБУ предотвратила незаконное присвоение элеватора ГПЗКУ за 60 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры в продовольственной сфере предотвратили незаконное присвоение элеватора ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) на общую стоимость более 60 млн грн.

Согласно сообщению СБУ, установлено, что представители группы компаний, подконтрольных экс-народному депутату от Партии регионов, через фиктивное предприятие оформили незаконную перерегистрацию прав собственности на элеватор с целью перепродажи и выведения средств за рубеж.

Мощности элеватора задействованы в рамках выполнения договора с КНР. По условиям документа, государственной корпорации под гарантии правительства Украины предоставлены кредитные средства на $1,5 млрд. Незаконное присвоение элеватора могло привести к расторжению договора.

Согласно материалам Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, органы прокуратуры открыли уголовное производство, в рамках которого на основании постановления суда на целостный имущественный комплекс наложен арест. Таким образом, обеспечена возможность ГПЗКУ продолжать хозяйственную деятельность для выполнения договора с КНР.

В рамках уголовного производства следствие в судебном порядке инициирует рассмотрение вопроса о возвращении элеватора в собственность государственной корпорации.

Продолжается досудебное следствие с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконному завладению госимуществом.

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Интерфакс-Украина
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