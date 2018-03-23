События

10:33 23.03.2018

В суд, где будут избирать меру пресечения Савченко, прибыли ее мать и сестра

В здание Шевченковского районного суда Киева, где, как ожидается, в пятницу будет избрана мера пресечения внефракционному народному депутату Надежде Савченко, прибыла ее мама Мария Савченко и сестра Вера Савченко.

На вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, Мария Савченко сказала: "Как может чувствовать себя мать, когда ее ребенка пытают".

По некоторой информации, Н.Савченко в автозаке уже доставили в здание суда.

Как сообщалось, судебное заседание назначено на 10.30. В вестибюле суда большая толчея.

Представителей СМИ, которых около сотни, уже запустили в зал судебных заседаний, а также в отельное помещение, где организована трансляция заседания. В вестибюле суда также находится около 30 сторонников Н.Савченко. Охрана суда усилена. Все проходят тщательный досмотр и вынуждены проходить через рамки металлоискателей.

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Интерфакс-Украина
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