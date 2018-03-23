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09:46 23.03.2018

Многочисленные представители СМИ ожидают начала заседания суда по избранию для Савченко меры пресечения

Многочисленные представители СМИ ожидают начала заседания суда по избранию для Савченко меры пресечения

Возле Шевченковского райсуда Киева, где, как ожидается, в пятницу будет избрана мера пресечения народному депутату Надежде Савченко, собралось около 20 её сторонников.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это люди разного возраста. Некоторые из мужчин одеты в камуфляжную форму.

В вестибюле суда выстроены около 20 правоохранителей в обмундировании и бронежилетах.Всех входящих тщательно досматривают и просят пройти через рамки металлоискателей.

По состоянию на 9 часов утра в вестибюле суда собралось около 80 представителей СМИ.

Сотрудники суда сообщили, что судебное заседание будет проводится в зале номер один. Для журналистов, которые не смогу попасть в зал суда, будет организована трансляция в другом помещении. Сотрудница канцелярии суда отметила, что ни время начала заседания, ни состав судей пока не определены.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Н.Савченко. Затем представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Прокуратура подаст следственному судье ходатайство об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Н.Савченко уголовному производству, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

22 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил Н.Савченко письменное сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности, речь идет о сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109), приготовлении к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112).

Кроме того, Н.Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 УК Украины), содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч. 5 ст. 176 УПК Украины, мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК Украины.

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