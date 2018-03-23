Многочисленные представители СМИ ожидают начала заседания суда по избранию для Савченко меры пресечения

Возле Шевченковского райсуда Киева, где, как ожидается, в пятницу будет избрана мера пресечения народному депутату Надежде Савченко, собралось около 20 её сторонников.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это люди разного возраста. Некоторые из мужчин одеты в камуфляжную форму.

В вестибюле суда выстроены около 20 правоохранителей в обмундировании и бронежилетах.Всех входящих тщательно досматривают и просят пройти через рамки металлоискателей.

По состоянию на 9 часов утра в вестибюле суда собралось около 80 представителей СМИ.

Сотрудники суда сообщили, что судебное заседание будет проводится в зале номер один. Для журналистов, которые не смогу попасть в зал суда, будет организована трансляция в другом помещении. Сотрудница канцелярии суда отметила, что ни время начала заседания, ни состав судей пока не определены.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Н.Савченко. Затем представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Прокуратура подаст следственному судье ходатайство об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Н.Савченко уголовному производству, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

22 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил Н.Савченко письменное сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности, речь идет о сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109), приготовлении к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112).

Кроме того, Н.Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 УК Украины), содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч. 5 ст. 176 УПК Украины, мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК Украины.