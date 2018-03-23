События

08:49 23.03.2018

В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения Савченко в виде ареста

В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения Савченко в виде ареста

В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263", – сказано в сообщении на странице учреждения в Фейсбук в пятницу утром.

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