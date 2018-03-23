Завершено досудебное расследование по подозрению руководства полиции в аэропорту "Киев"

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование уголовного производства по подозрению получения неправомерной выгоды начальником и заместителем начальника отделения полиции в аэропорту "Киев".

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, в течение августа 2017 начальник отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского управления полиции ГУ ЧП в г.Киеве, по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника - адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в сумме $7 тыс. за возвращение изъятого загранпаспорта и закрытия уголовного производства.

"21 марта 2018 следователем Департамента в соответствии с положениями ст. 290 УПК Украины, сообщено подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам, которыми располагает сторона обвинения", – сказано в сообщении.

По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемому и его защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в суд.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.