События

06:37 23.03.2018

За минувшие сутки в зоне АТО поддерживается режим полного прекращения огня

За минувшие сутки в зоне АТО поддерживается режим полного прекращения огня

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь, украинские военнослужащие также соблюдают режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

"Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и минских соглашений. Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников", – информируют в штабе.

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