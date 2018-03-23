События

03:54 23.03.2018

В Харькове задержаны злоумышленники, занимавшиеся разбоем под видом правоохранителей

В Харькове задержаны злоумышленники, занимавшиеся разбоем под видом правоохранителей

Прокуратура Харьковской области совместно с Национальной полицией разоблачила пятерых харьковчан - четырех мужчин и женщину - которые подозреваются в организации схемы совершения разбойных нападений под видом правоохранителей.

"Установлено, что злоумышленники вместе с парнем-сообщником, который назначал свидание через сайты знакомств, приходили на встречу под видом сотрудников правоохранительных органов. Псевдоправоохранители показывали служебные удостоверения и сообщали жертве, что парень, который пришел на свидание - несовершеннолетний и за это грозит уголовная ответственность. Но, если человек заплатит им деньги, сможет избежать и ответственности, и наказания", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, один из мужчин, у которого таким образом требовали 30 тыс.грн, платить наотрез отказался. Тогда псевдоправоохранители свалили его на пол, связали и стали требовать отдать деньги и золото, которые есть в квартире.

Участникам группы объявлено подозрение в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилье (ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Устанавливается и причастность злоумышленников к совершению других преступлений. По месту жительства подозреваемых и в их автомобилях проведены обыски.

Прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с требованием взять злоумышленников под стражу. Продолжается досудебное расследование.

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