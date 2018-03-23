События

03:06 23.03.2018

Государства-члены ЕС будут координировать действия в связи с инцидентом в Солсбери в свете ответов российских властей

Государства-члены ЕС будут координировать действия в связи с инцидентом в Солсбери в свете ответов российских властей

Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражая свои глубочайшие соболезнования всем, чья жизнь под угрозой, и оказывает поддержку проводимому расследованию, говорится в заключениях саммита ЕС по "делу Скрипаля".

"Он (Евросовет - ИФ) согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы поддерживаем с безусловной солидарностью Соединенное Королевство перед лицом этой серьезной проблемы нашей общей безопасности", - говорится в документе, распространенном в ночь на пятницу в Брюсселе.

"Государства-члены будут координировать свои действия в свете ответов, предоставленных российскими властями. Европейский союз будет по-прежнему уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям", - отмечается в документе.

Они заявили, что "использование химического оружия, в том числе использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, совершенно неприемлемо, должно систематически и строго осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех нас".

"На этом фоне Европейский союз должен укрепить свою сопротивляемость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе путем более тесного сотрудничества между Европейским союзом и его государствами-членами, а также с НАТО", - подчеркивается в заключениях.

В них содержится указание Европейскому союзу и его государствам-членам "продолжать укреплять свои возможности по борьбе с гибридными угрозами, в том числе в области кибернетической, стратегической коммуникации и контрразведки".

Европейский совет предложил Европейской комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерике Могерини продолжить эту работу и сообщить в июне о достигнутом прогрессе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боеготовность сил и средств украинской ПВО снята

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

Источник сообщил о замене посла России в Аргентине

СБУ пресекла в Харьковской области деятельность агентурной сети российских спецслужб

СБУ разоблачила группировку, по заказу россиян совершившую акты вандализма над польскими и еврейским памятниками

РФ частично ограничила движение грузовиков через границу

Саммит ЕС учтет результаты дискуссий США по стали и алюминию

Могерини: политика ЕС для Украины имеет два раздела - поддержка суверенитета и территориальной целостности и поддержка реформ

ЕС ждет объяснений Москвы по делу Скрипаля - Могерини

СБУ заблокировала попытки пропагандистов РФ популяризировать в Интернете "Житомирскую народную республику"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове задержаны злоумышленники, занимавшиеся разбоем под видом правоохранителей

Киевсовет наработал антикоррупционную программу

Кабмин начинает процесс создания министерства по делам ветеранов

Американский стратегический беспилотник провел очередную разведку у Черноморского побережья Крыма и линии разграничения на Донбассе

Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции

Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок"

Конгресс США одобрил выделение Украине $620,7 млн

"Укрпошта" открыла "Арт Хаб" в здании Главпочтамта в Киеве

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании нардепу Савченко меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога

С начала суток в зоне АТО было тихо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА